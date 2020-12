Devises : coup de chaud du $ vers 11H, puis rechute à 1,224/E

La tentative de rebond du Dollar fait long feu: après une spectaculaire remontée jusque vers 1,2130 (vers 11H15 ce lundi matin), le billet vert rechute vers 1,2245/E (l'Euro grappille +0,05%).



L'Euro résiste donc aux 'craintes' relatives aux mutations du Covid-19 (avec les reconfinements qui se durcissent (les places européennes ont lâché -2,7% en moyenne).



Le Dollar n'a probablement guère bénéficié de l'indice d'activité de la Fed de Chicago qui sans surprise, a chuté en décembre à 0,27 après 1,01 en novembre (tout comme l'Empire State, puis le Philly FED).



Les cambistes surveilleront la confiance des consommateurs du Conference Board mardi, les revenus et dépenses des ménages américains mercredi et les commandes de biens durables jeudi.



