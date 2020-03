Devises : de gros écarts se multiplient, la Livre plonge

18/03/2020 | 20:39

Il n'y a pas que sur les actions que les écarts observés sont spectaculaires : des foyers de nervosité de volatilité identiques apparaissent également sur le FOREX avec notamment une chute historique de -4% de la Livre vers 1,155 face au Dollar et de -3,5% face au Yen, -2,7% face à l'Euro.



Le Dollar gagne du terrain face à toutes devises, l'Euro recule de -1,2% vers 1,0850 et cela n'a évidemment rien à voir avec les chiffres US du jour: les mises en chantier de logements ont diminué de 1,5% en données corrigées des variations saisonnières (CVS) le mois dernier aux États-Unis, à 1.599.000 en rythme annualisé selon le Département du Commerce, là où le consensus en attendait 1.500.000.



Le président américain Donald Trump a assuré, pour sa part, que 850 milliards de dollars allaient consacrés au soutien de l'économie, des sommes égales ou supérieures à 1.000$ vont être directement versés sur le compte des citoyens américains en état de nécessité.



Les 1ères prévisions de croissance pour 2020 -qui émanent de JP-Morgan-donnent froid dans le dos : le PIB US chuterait de -14% au 2ème trimestre, le PIB de l'UE de -22%, le Royaume Uni verrait son PIB s'effondrer de -30%... ce qui peut s'expliquer au moins en partie la chute de la Livre.



