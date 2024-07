Devises : des marchés ultra-calmes, l'Euro solide à 1,0830/$

Journée bien calme sur le FOREX : tous les regards étaient braqués sur la France dimanche soir à 20H et la montagne accouche d'une souris.

Pas de majorité en vue pour mettre en oeuvre de mesures jugées défavorables aux marchés, comme une hausse de la fiscalité ou des cadeaux (hausse du SMIC, retour de la retraite à 60 ans, hausse des minima sociaux, etc.) susceptibles d'aggraver la dérive des finances publiques.



'Dans l'ensemble, nous pensons que les investisseurs se satisferont du fait que le scénario du pire ait été évité, à savoir que le RN ou le NFP dispose d'une majorité absolue', estime Jack Allen-Reynolds, économiste chez Capital Economics.

Le soulagement des marchés obligataires était palpable : nos OAT se détendent -5Pts vers 3,165% et l'écart les Bunds allemands se contracte de -3Pts ce lundi.

Du coup, la parité Euro/$ est demeurée quasiment figée, autour d'un pivot de 1,0830 (avec des extrêmes compris entre 1,0810 et 1,0845).



Mais cette stagnation n'est propre à la paire E/$ pour les raisons spécifiques que l'on connait : le billet vert a également stagné face au Yen à 106,7, face au $ canadien à 1,3635 et n'a décalé que de -0,1% face à la Livre, un modeste repli compensé par une hausse symétrique face au Franc suisse (0,8970).



Les cambistes se focaliseront demain sur l'audition de Jerome Powell par le Congrès: il pourrait confirmer la perspective d'une baisse des taux après l'été (72% de consensus pour -25Pts dès septembre, 84% pour un second assouplissement en décembre), au cas où l'inflation continuerait d'évoluer dans le bon sens.



Jeudi seront publiés les derniers chiffres des prix à la consommation à paraître avant la prochaine réunion stratégique de la Fed, prévue le 31 juillet, qui devraient justement confirmer la récente tendance au ralentissement de l'inflation.

