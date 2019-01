Devises : des 'minutes' de la Fed au ton colombe

10/01/2019 | 12:50

Jeudi midi sur le marché des devises, la monnaie unique européenne conservait l'essentiel de ses gains de la veille (+ 0,92%) contre le billet vert américain, en ne consolidant que de 0,17% à 1,1528 dollar. Voilà deux fois en moins de cinq séances que l'eurodollar termine une séance sur une hausse d'environ 1%, une variation importante pour une devise. La monnaie unique est par ailleurs quasi-inchangée contre le yen, le sterling et le franc suisse.



Finalement, la publication du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine a réservé des surprises. 'Les minutes de la Fed publiées mercredi soir ont (...) positivement surpris avec un ton plus accommodant que le communiqué publié le 19 décembre à l'issue de la réunion. La banque centrale américaine sera plus 'patiente' sur les taux d'intérêt', souligne-t-on chez Invest Securities ce matin.



La Banque Postale AM rappelle que 'la dernière fois que le terme 'patient' a été utilisé, sous Janet Yellen, la Fed avait ralenti son rythme de hausses (de taux, ndlr). Il faut donc interpréter ce changement comme un signal que la hausse de mars est très probablement reportée sur le deuxième trimestre de l'année prochaine'.



'Les décideurs de la Réserve fédérale ont indiqué qu'ils pourraient être prêts à modifier leur plan visant à réduire le bilan de la banque centrale, notamment en supprimant les obligations adossées plus tôt que prévu ou en conservant un portefeuille d'actifs plus important que prévu', ajoutent les analystes de Saxo Banque.



Chez Kiplink Finance, indique enfin qu''en Europe, les minutes de la dernière réunion de la BCE seront publiées aujourd'hui. Si elle devait confirmer la volonté de resserrer la politique monétaire, la BCE n'a qu'une faible marge de manoeuvre pour le faire cette année. Pour cela, il faudra attendre que la croissance ait touché un point bas et que les pressions inflationnistes se soient renforcées.' A suivre.



EG









