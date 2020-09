Devises : des variations paradoxales compte tenu des 'stats'

29/09/2020 | 19:43

L'Euro s'est nettement raffermi face au Dollar (+0,65% à 1,1740) et à la Livre (+0,5%) alors que les chiffres du jour n'expliquent guère ce mouvement (c'est même tout l'inverse), et le rendement respectif des 3 devises encore moins puisque les Bunds et les OAT, les Gilts UK les T-Bonds US affichent tous exactement -2Pts de base, simultanément.



Le Dollar aurait eu toutes les raisons de se raffermir après la publication d'un très bon indice de confiance des consommateurs américains du Conference Board qui déjoue tous les pronostics en s'envolant de +15 points, (de 86,3 vers 101,8 ce mois-ci) alors que le consensus anticipait un score voisin de 90 points.



Le sous-indice des 'anticipations' fait un bond encore plus spectaculaire de 86,6 vers 104... un tel optimisme surprend vu les incertitudes politiques pré-électorales et les prévisions anxiogènes concernant le risque de 'seconde vague' de Covid-19.



Mais les cambistes sanctionnent peut-être le nouveau creusement de -3,5% du déficit de la balance commerciale américaine, à -82,94Mds$ après 80,11Mds$ en juillet.



L'Euro aurait au contraire pu pâtir de la faiblesse de l'inflation en Allemagne pour le mois de septembre : les prix à la consommation chutent de -0,4% en estimation 'IPCH' (par rapport à la moyenne européenne), du fait notamment d'un abaissement de la TVA de 19 à 16% pour relancer la consommation.

Jamais l'inflation allemande n'a paru aussi éloignée de l'objectif 'central' des 2% de la BCE.



En France, la confiance des ménages dans la situation économique est stable en septembre 2020, à 95 selon l'Insee, toujours un peu en-dessous de sa moyenne de longue période (100).



Autre sujet d'attention des cambistes, le premier débat entre Donald Trump et Joe Biden en vue de l'élection présidentielle du 3 novembre aux Etats-Unis se tiendra ce soir à Cleveland (à 3H du matin, heure française), dans une ambiance qui s'annonce électrique.









