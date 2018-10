Devises : dollar et yen sont recherchés ce midi

09/10/2018 | 12:48

Mardi midi sur le marché des devises, la monnaie unique européenne reculait de nouveau face à sa contrepartie américaine, en cédant 0,25% à 1,1465 dollar. Idem face au yen, considéré en Asie comme une valeur refuge, avec un retrait similaire, même si la neutralité était de mise contre le sterling et le franc suisse.



En effet, la perception du risque souverain italien empire, alors que le gouvernement de Rome semble maintenir des projections budgétaires suscitant la récrimination de Bruxelles. Ainsi, le rendement de l'emprunt d'Etat italien à dix ans grimpe encore et atteint 3,68% ce midi, un plus haut d'environ quatre ans, alors que le Bund allemand équivalent ne rapporte que 0,56%. Le fameux 'spread' dépasse toujours les 300 points de base.



En outre, certaines statistiques en provenance de la Chine inquiètent quant à la dynamique de ce grand pays émergent, pénalisé tout à la fois par la vigueur du dollar et la 'guerre commerciale' qui lui a déclaré Donald Trump. D'ailleurs, cette nuit, le Fonds monétaire international (FMI) a réduit sa prévision de croissance mondiale pour 2018 et 2019 de 0,2 point de pourcentage à 3,7% dans les deux cas, soit un taux désormais équivalent à celui de 2017. Les projections relatives aux pays émergents sont un peu plus écrêtées que celles des pays industrialisés. Dans ce contexte, les cambistes tendent à se focaliser sur les devises réputées sûres et liquides, comme le dollar et le yen.



D'autant que les taux longs américains continuent eux aussi de se tendre : parti de 2,40% en début d'année, le rendement du T-Note fédéral à dix ans a ainsi atteint 3,26% ce matin, un nouveau plus haut de plus de sept ans. 'Si le mouvement se poursuit, le plancher de 3,40% pourrait être atteint dès 2019 à en juger par l'analyse technique', estiment les analystes de Saxo Banque.



'Dans ce climat tendu, la tendance reste favorable aux actifs refuge, entraînant de nouveaux remous pour l'euro (et) les monnaies émergentes', ajoutent-ils.



