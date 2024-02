Devises : $ dopé par le CPI à 3,9%, Euro par le ZEW allemand

Flambée du $ qui affiche entre +0,5% et +1,3% face aux principales devises de réserve.



Le Dollar-Index grime de +0,55% vers 104,88, au plus haut depuis le 14 novembre 2023, l'Euro rétrograde symétriquement de 0,6% vers 1,0710 mais c'est surtout le Franc suisse qui lâche prise à 0,8870 (et -0,7% face à l'Euro), la Livre se montre un peu faible et ne grappille que 0,25% face au billet vert.

Ce dernier profite d'une flambée des rendements depuis le 1er janvier.

Le rendement des T-Bonds fait un bond de +13Pts vers 4,3000% (+46Pts depuis le 1er février), le '2 ans s'envole de +15Pts vers 4,6200% (pire score depuis le 30 novembre 2023 et la matinée du 13 décembre respectivement)... et le '30 ans' grimpe de +12Pts vers 4,45% (pire score depuis le 4 décembre 2023 et niveau supérieur de 50Pts au plancher du 27/12/2023).

Tous les niveaux ci-dessus correspondent à des 'plus bas du jour' et de l'année 2024 pour les T-Bonds.



Cette douche froide résulte de prix à la consommation qui ont progressé un peu plus que prévu à 0,3% (contre +0,2% estimé) en janvier, soit 3,1% en rythme annuel (contre 3,4% le mois précédent).



Le taux d'inflation sous-jacent 'core' (hors produits alimentaires et énergie) ressort à +0,4% le mois dernier (au-dessus de la prévision médiane de +0,3%), soit un taux annuel d'inflation 'core' inchangé à 3,9% (contre 3,7% ou 3,6% espéré).



En Europe, la dégradation des marchés de taux est bien plus modeste alors que l'indice ZEW du climat des affaires en Allemagne se redresse nettement et gagne encore 4,7 points en février pour s'établir à +19,9 : il s'agit en réalité des 'perspectives' (2/3 des chefs d'entreprises misent tout sur la baisse des taux de la BCE cet été) car pour la 'situation présente', le ZEW continue de se dégrader : -4,4 points à -81,7, plus bas depuis juin 2020.



En France, le taux de chômage en France (hors Mayotte) au sens du BIT (Bureau international du travail) est ressorti à 7,5% de la population active au dernier trimestre 2023, stable par rapport au troisième trimestre dont l'estimation est rehaussée de 0,1 point à 7,5%.

Le chômage des jeunes (moins de 24 ans) se contracte légèrement mais il augmente sur la tranche 30/45.



il faut ajouter à ce facteur mécanique, la baisse de la productivité qui s'aggrave en France depuis 10 ans, puis le ralentissement mondial de la croissance... et notamment chez notre principal partenaire : l'Allemagne.





