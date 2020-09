Devises : effritement du $ contre Euro, la Livre s'affaiblit

18/09/2020 | 20:10

Insensible à la chute de près de -1,5% à -2% de Wall Street ce vendredi, le Dollar gagne du terrain face à la Livre et au $ canadien (+0,2%) mais perd quelques fractions par rapport à l'Euro (-0,2% à 1,1860) et face au Yen (-0,2% également à 104,45).



Le billet vert n'a pas salué le bon indice composite des indicateurs avancés du Conference Board pour août, lequel s'est inscrit en hausse de +1,2% le mois dernier, à 106,5 en août (105 attendu)... et pas davantage l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan qui grimpe de +4,8Pts à 78,9 points en estimation préliminaire au mois de septembre.

Les économistes l'anticipaient pour leur part, en moyenne en hausse de +1%, à 75 points.



La Livre a nettement reperdu du terrain face à l'euro (-0,45%) après 3 jours de rebond et un test des 0,91/E, un ex-palier de résistance remontant à fin juin puis fin juillet.



Les raisons sont essentiellement politique, le 'chiffre du jour' n'ayant rien d'un 'market mover': les ventes de détail du Royaume Uni ont augmenté de 0,8% en août par rapport au mois précédent, selon l'ONS, dépassant ainsi de 0,1 point le consensus, et de 4% leur niveau de février dernier, soit avant la pandémie de coronavirus.



