Devises : en attendant des nouvelles de la guerre commerciale

Mercredi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne évoluait sur les 1,17 dollar (+ 0,13%) et semblait retenir son souffle avant la rencontre de Donald Trump et de Jean-Claude Juncker. Les variations sont aussi peu prononcées face aux autres grandes devises.



La torpeur estivale serait-elle toujours de rigueur ce midi ? Il faut dire que l'agenda statistique de la matinée a été maigre : l'indice Ifo mesurant le sentiment des milieux d'affaires allemands est ressorti à 101,7 en juillet, soit pratiquement autant que les attentes du consensus (101,6) et que son niveau précédent (101,8). On notera cependant le léger tassement de l'indice mesurant les anticipations.



Est-ce à dire que les entreprises d'Allemagne, dont beaucoup sont des exportatrices, ignorent le risque de 'guerre commerciale' ? Non pas, estime Commerzbank : cet environnement étant 'totalement nouveau' pour elles, la stabilité de l'indice Ifo traduit plutôt l'incapacité des sociétés à en évaluer les conséquences et, pour l'instant, l'adoption d'une attitude attentiste.



'Mais si la stratégie de représailles de l'Union européenne venait à échouer et que les Etats-Unis instauraient des droits de douane automobiles (ce qui est bien possible), l'indice Ifo du climat des affaires devrait s'effondrer', estime Commerzbank.



Dans ce contexte, la rencontre du président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, et du président américain Donald Trump prévue ce jour sera suivie de près, puisqu'elle porte justement sur les questions commerciales. Mais nombre d'analystes n'en attendent pas grand-chose, d'autant que l'état d'esprit de Donald Trump, si tant est que ses 'tweets' le reflète, n'est pas engageant du tout à l'égard de l'Union européenne. 'Tariffs are the greatest', a-t-il notamment écrit sur Twitter.



'Hier, PSA a enchanté le secteur auto, mais ce dernier fera peut-être la grimace ce soir si la rencontre entre le président de la Commission et le locataire de la Maison Blanche se révèle acrimonieuse, ce qui est assez probable. Nous ne savons pas si Donald Trump va accorder 15 minutes ou 2 heures au chef de l'exécutif européen, mais le président américain anticipe déjà que les propositions de l'UE ne vont pas lui plaire', commentent ce matin les spécialistes d'Aurel BGC.



Notons par ailleurs que le conseil des gouverneurs de la BCE s'achèvera demain, que la Banque du Japon se livrera au même exercice la semaine prochaine.



