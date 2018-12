Devises : en attendant la BCE

13/12/2018 | 12:42

Jeudi midi sur le marché des devises, la monnaie unique européenne demeurait neutre face à sa principale contrepartie, le dollar américain (+ 0,02%), à 1,1374 dollar, à quelques heures du terme du conseil des gouverneurs de la BCE et de la conférence de presse de Mario Draghi, le président de l'établissement.



'L'arrêt du QE (les rachats d'actifs obligataires en masse, ndlr) va être acté malgré un climat économique peu engageant', pronostique-t-on chez Oddo BHF ce matin.



Selon les analystes de Saxo Banque, 'les récents mauvais indicateurs en zone euro, que ce soient en Allemagne ou en France, devraient conduire à une révision à la baisse des prévisions de croissance pour 2018 et 2019. De fait, la BCE pourrait progressivement adopter un ton un peu plus 'dovish' du fait d'une conjoncture moins bonne que prévu'.



Pour sa part, UBS, qui anticipe un ton 'prudent' de la part de la BCE, s'attend à un premier relèvement du taux de dépôt (actuellement de - 0,4%) en décembre 2019, dans le meilleur des cas, et à la fin des taux négatifs d'ici mars 2020.



Après l'arrêt du QE, anticipent les spécialistes, les tombées obligataires (découlant du remboursement à l'échéance des titres rachetés dans le cadre des QE) devraient être réinvesties durant les deux à trois prochaines années qui suivront.



Ce matin sur l'agenda statistique, on a appris qu'en données harmonisées, la hausse de l'indice des prix à la consommation s'était maintenue à 2,2% sur un an en novembre, en France (contre 2,5% auparavant) comme en Allemagne (2,2% auparavant).



EG







