Devises : en attendant la décision de la BCE

Jeudi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne attendait le terme de la réunion du conseil des gouverneurs de la BCE, en début d'après-midi, et la conférence de presse de Mario Draghi. A cette heure, l'euro grappille ainsi 0,10% à 1,1235 dollar, suivant des tendances équivalentes contre les autres grandes devises.



'Nous nous attendons à ce que la Banque centrale européenne (BCE) adopte un ton très ' dovish ' et procède à une révision significative des ses prévisions économiques', tant en termes de croissance que d'inflation, indique Swiss Life Asset Managers.



Et maintenant ? 'La BCE qui a quasiment épuisé toutes ses cartouches résistera probablement aux marchés qui l'enjoignent de renforcer le caractère accommodant de sa politique monétaire. Elle maintiendra donc les taux directeurs à leur niveau actuel et confirmera qu'elle continuera de réinvestir en totalité les titres de son portefeuille obligataire qui arrivent à échéance', pronostique Swiss Life Asset Managers.



La BCE pourrait aussi apporter des précisions sur son futur programme de refinancement bancaire TLTRO III. Chez la Banque Postale AM, on indique que le marché espère des conditions plus favorables que lors de la précédente édition de cette opération. Mais chez Aurel BGC, on estime que si ces précisions sont 'probables', elles ne sont pas 'certaines' pour autant, les mesures devant prendre effet en septembre.



Au final, 'la BCE est confrontée à une situation particulièrement délicate. Elle a échoué à relancer l'inflation malgré les moyens colossaux qu'elle a déployés. Elle n'a pas su resserrer sa politique monétaire durant les périodes de vaches grasses. Elle est aujourd'hui démunie, contrairement à la Fed, face aux nuages qui s'amoncellent. La crédibilité de l'institution encore dirigée pour quelques mois par Mario Draghi risque d'être mise à rude épreuve', tranchent les spécialistes de Swiss Life Asset Managers.



