Devises : en attendant le vote britannique

Mardi midi sur le marché des devises, la monnaie unique européenne reprenait le chemin perdu hier (+ 0,30%, après - 0,26%) face à sa contrepartie américaine et cotait 1,1385 dollar. L'euro demeure plus proche de l'équilibre face aux autres grandes devises.



Premier ministre du Royaume-Uni, 'Theresa May a annoncé le report du vote sur l'accord signé fin novembre avec l'Union européenne (UE) sur le Brexit. Ce vote qui devait avoir lieu aujourd'hui au Parlement. La première ministre a également annoncé que les préparatifs en vue d'un Brexit sans accord seront accélérés', commentent ce matin des analystes.



Notons que ce son côté, l'UE n'entend pas négocier un nouvel accord. A plus de 0,90 pence, l'euro est remonté à son plus haut niveau contre le sterling depuis l'été.



En attendant, la morosité conjoncturelle demeure de mise sur le Vieux Continent. Sur l'agenda statistique de la matinée, on a appris que l'indice Zew mesurant le sentiment économique en Allemagne était passé de - 24,1 en novembre à - 17,5 points en décembre, alors qu'il était attendu à - 25 points. En cause : toujours les tensions commerciales menaçant l'important débouché chinois, et l'incertitude découlant du Brexit.



Cela étant, l'indice mesurant les conditions actuelles a chuté de + 58,2 à + 45,3 points alors qu'il était attendu à 55,8.



Ce même indice Zew pour l'ensemble de la zone euro ressort à - 21 points, toujours pour décembre, soit un peu mieux que prévu (- 23,2) et qu'en novembre (- 22).



