Devises : en dehors de la chute de -0,7% du Yen, calme plat

Séance clairement sans relief ce lundi sur le FOREX : variations à peine mesurables sur la paire E/$, $/£, $/ChF... le Yen fut la seule devise à décaler nettement à la baisse, de -0,7% contre toutes devises.

C'est ce qui permet au Dollar Index de grappiller quelques fractions (+0,1% à 101,75) sans quoi, c'était une séance pour rien.

La chute du Yen en 2 séances est impressionnante : -2,5%, ce qui soulève des questions sur le niveau d'inflation au japon : de 3,3 à 3,5% estimé en juillet pour des taux à 0,5%, soit un coût de l'argent négatif de -300Pts, et inférieur de 500Pts au Dollar.



L'Euro n'a pas réagi aux stats de la matinée : hausse de +0,3% du PIB de l'Eurozone, grâce en partie à la France avec +0,5%, malgré une contraction symétrique du PIB italien et une récession en Allemagne (activité plombée par l'industrie et une consommation en repli de -0,6% en juin).



L'inflation a ralenti en juillet dans la zone euro en raison du repli des prix de l'énergie (en fait, ils remontent fortement depuis 1 mois): l'indice des prix à la consommation (IPCH) se contracte à 5,3% sur un an, contre +5,5% le mois précédent, après +6,1% en mai et +7% en avril (grâce à la chute de 6,1% des prix de l'énergie).

Mais en donnée 'core', l'inflation ressort à 6,6% sur un an après 6,8% en juin, ce qui demeure élevé (ça concerne 70% des dépenses des ménages).

Et les prix des services (hôtellerie/restauration notamment) ont quant à eux augmenté de 5,6% sur le mois qui s'achève, marquant une accélération après +5,4% en juin.

Pour le mois d'août, attention à la remontée du prix des carburants avec un pétrole 'Brent' qui gagne encore 1,2% à 86$ et un WTI à +1% qui flirte avec les 81,5$.

L'inflation n'a pas dit son dernier mot et Christine Lagarde confirme dans une interview qu'il serait prématuré de tenir pour acquis que la hausse prévue mi-septembre sera la dernière du cycle de normalisation monétaire.





