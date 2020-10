Devises : $ en hausse pour la 3ème séance, teste 1,173/E

28/10/2020 | 23:59

Le Dollar retrouve partiellement son statut de valeur refuge avec un gain de +0,5% face à l'Euro vers 1,1745



C'est la 3ème séance de progression depuis le test des 1,1860 lundi, après 3 jours de plafonnement de l'Euro vers 1,1870.



Manifestement, le $ ne souffre pas du recul de Wall Street qui a connu sa pire séance depuis fin juin (baisse moyenne de -3,5%).



Une sorte de 'tempête parfaite' se forme à l'horizon pour Wall Street : l'accord espéré sur un 'stimulus package' de 1.800 à 2.200Mds$ ne sera pas conclu avant le 3 novembre, et peut-être même pas avant fin janvier 2021.



Car le résultat des élections du 3 novembre pourrait être contesté (plus aucune négociation entre les 2 camps ne pourrait être envisagée, un doute planant sur qui est élu et qui ne l'est pas -donc qui est légitime pour négocier- au sein du Congrès).

Et bien sût, une 3ème vague de pandémie menace de provoquer l'arrêt partiel de l'économie américaine, peu de temps après les élections car le nombre de cas progresse rapidement avec les traditionnelles épidémies automnales (grippe, gastro et autres... plus le Covid cette année).





