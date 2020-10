Devises : $ en recul, encore 24H pour adopter le Covid plan

19/10/2020 | 20:07

Séance de consolidation sur le $ qui cède -0, à -0,6% face à de nombreuses devises comme l'Euro (-0,55% vers 1,1780), face au Franc suisse (-0,55% à 0,91), la Livre (-0,45% à 1,297).

Le Dollar ne cède rien en revanche contre le Yen (à 105,45) et s'effrite de 0,2% face au $ canadien (à 1,3250).



Nancy Pelosi a fixé un ultimatum à mardi soir -aux parlementaires républicains notamment- pour parvenir à un accord sur un 'stimulus package' de 1.800Mds$ proposé par son groupe démocrate.



Même Donald Trump s'est prononcé en faveur d'un 'stimulus'... mais il pourrait de nouveau opérer une volte-face (ce n'est pas le Covid-plan qu'il espérait) et l'adoption se trouverait repoussée au-delà du 3 novembre.



Cela porterait un sérieux coup au Dollar.





