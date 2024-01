Devises : en repli global de 0,2% mais pas de tendance hebdo

Le 19 janvier 2024 à 20:01 Partager

Le Dollar termine la semaine sur une note de lourdeur (il lâche -0,2%) mais gagne +0,6% sur la semaine : le $-Index reflue ce vendredi vers 103,3 et ne profite pas du bond de l'indice de confiance du Michigan de +9Pts à 78,8 ce mois-ci.



Il se retrouve au plus haut depuis juillet 2021, alors que les économistes prévoyaient une hausse bien plus modeste vers 70.

L'indice du Michigan revient à 7% de son plus haut historique atteint en 1978.

La composante de l'enquête mesurant le jugement des consommateurs sur la situation actuelle a atteint 83,3 contre 73,3 le mois précédent, tandis que celle mesurant leurs anticipations est ressorti à 75,9, après 67,4 en décembre.

L'anticipation d'inflation à un an mesurée par l'enquête est revenue à 2,9%, un plus bas depuis la fin 2020, revenant ainsi dans l'intervalle historique de 2,3% à 3% qui prévalait avant l'épidémie de Covid.



Le billet vert se maintient à flot face au Yen à 148,3 (+0,1%); il grappille +0,15% face à la Livre mais les perd face au Franc suisse.

Globalement, aucune nouvelle tendance ne se dégage, ni en 'daily' ni en hebdo... la visibilité demeure faible.



Côté Europe, pas de catalyseur notable, l'Euro grappille 0,2% à 1,0890$





Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.