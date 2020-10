Devises : $ en repli malgré un différentiel rendement positif

05/10/2020 | 20:10

Net repli du Yen contre toutes devises (-0,95% face à l'Euro, -0,5% face au Dollar) et faiblesse également du Dollar qui cède -0,5% face à l'euro, vers 1,1780/1,1798, malgré la hausse de rendement des T-Bonds de +6Pts vers 0,754% (plus gros écart en 1 mois) alors que les Bunds n'affichent que +3Pts vers 0,502%.



'Un nouveau sondage réalisé par NBC et le Wall Street Journal montre que Biden est crédité de 53% d'intentions de votes, contre 39% pour Trump, et que son avance a tendance à s'accroître depuis le débat chaotique de la semaine dernière', écrit Danske Bank dans une note diffusée ce matin.



Les marchés ne s'inquiètent plus d'une victoire démocrate, les mesures les plus 'extrêmes' de l'aile gauche (mouvance Sanders/Oracio Cortez) ayant peu de chance de faire partie des priorités de Joe Biden en cas de victoire, la priorité étant la relance de l'économie.

Charles Evans (FED de Chicago) évoque également la nécessité de plans de relance prenant le pas sur l'action de la FED.

Les taux seront maintenus à zéro jusqu'en 2023 et probablement aussi longtemps que l'inflation restera ancrée sous 2%, ou autour de 2%.



Le seul chiffre inscrit au calendrier aux US n'a pas provoqué de remous sur le FOREX : l'indice ISM non manufacturier (Institute for Supply Management) s'établit à 57,8 aux États-Unis en septembre, en hausse de près de +1Pt par rapport à 56,9 en août, alors que les économistes attendaient en moyenne une dégradation vers 56,1.



En Europe, les derniers indices PMI des services 'définitifs' ont été publiés ce matin : l'indice composite de l'activité globale se replie de 51,6 en août à 48,5 en septembre, mettant en évidence la première baisse de l'activité depuis mai dernier en France.



La croissance de la zone euro s'est approchée de la stagnation en septembre, comme en témoigne l'indice PMI composite IHS Markit de l'activité globale qui s'est replié de 51,9 en août à 50,4, niveau néanmoins un peu supérieur à son estimation flash (50,1).



La Livre Sterling prend +0,35% face au Dollar alors que le PMI 'composite' britannique se dégrade de 58,1 vers 56,5, dans le sillage des 'services' qui décroche de 58,8 vers 56,1 en septembre.



