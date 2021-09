Devises : $ entre 2 tendances, léger biais baissier avant FED

Le Dollar évolue de façon contrastée, évoluant en repli contre l'Euro, le Franc suisse, le $ canadien, et en légère hausse contre la Livre (+0,03%), plus nettement face au yen (+0,4% à 109,62).



Les cambistes semblent s'attendre à l'annonce du principe d'un 'tapering' par la FED, mais qui serait 'conditionnel' (en fonction des incertitudes sanitaires, économiques, géopolitiques, etc.).

Cela faisait 48H que la parité E/$ était complètement figée vers 1,1725, on ne peut pas parler de déblocage avec un gain de +0,1% du Dollar vers 1,1736.



Côté chiffres US, les ventes de logements anciens ont baissé de 2% aux Etats-Unis au mois d'août, selon la NAR (Fédération nationale des agents immobiliers) mais ressortent toutefois un peu supérieures aux attentes.



La NAR précise que le stock de maisons invendues se contracte de 1,5% à 1,29 million, soit juste 2,6 mois de stocks à ce rythme d'écoulement, et que le prix médian du logement ancien vendu a progressé de 14,9% en comparaison annuelle, à 356.700 dollars (des prix records qui deviennent inaccessibles à une majorité de ménages américains).

Le stress concernant la situation financière du promoteur chinois Evergrande (soupçonné d'une potentielle faillite imminente) retombe : le groupe a fait état du remboursement ce jeudi d'intérêts sur certaines de ses émissions obligataires, sans toutefois spécifier le montant ou le calendrier de ses paiements.

Quand l'incertitude globale augmente, c'est favorable au $, c'est un peu moins le cas maintenant... reste à disséquer le vocabulaire de la FED ce soir : dans l'attente, le 'Dollar index' se tasse de -0,1% à 93,1



