Devises : entre l'accord commercial de 'phase 1' et la Fed

07/11/2019 | 12:37

Jeudi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne demeurait pratiquement sans tendance, en grappillant 0,15% à 1,1090 dollar. Calme plat contre le franc suisse et le sterling, mais le titre prend 0,34% contre le yen.



Le marché continue de parier et de spéculer sur l'éventuelle signature, a priori à brève échéance (mais sera-ce novembre, ou décembre ?), d'un accord commercial limité dit de 'phase 1' entre la Chine et les Etats-Unis. En outre, certains des derniers droits de douane anti-chinois de l'administration Trump pourraient aussi être rapportés.



Autant d'éléments qui, associés à des statistiques américaines un peu meilleures que prévu dernièrement, tendent à porter le dollar.



Sachant que la 'phase 2', bien plus épineuse puisqu'elle porte sur les questions de propriété intellectuelle et de transfert de technologie, sera a priori au menu en 2020.



Cela étant, du côté de la Fed, indiquent les cambistes de Commerzbank, les cambistes 'pricent' que la banque centrale américaine restera l'arme au pied avec ses taux directeurs jusqu'à la fin de l'année. Mais une nouvelle baisse pourrait intervenir en 2020.





