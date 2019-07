Devises : faibles mouvements à mi-séance en Europe

17/07/2019 | 12:17

Mercredi midi sur le marché des changes, la monnaie unique européenne restait stable (+ 0,08%), à 1,1218 dollar, après avoir cédé 0,46% la veille et 0,23% lundi. La devise demeurait également également neutre contre le yen et le sterling, tout en prenant 0,21% à 1,1098 franc suisse.



A propos de la séance de la veille, 'la devise européenne a été pénalisée par les résultats de l'enquête ZEW en Allemagne, alors que le billet vert profitait de la publication de ventes au détail au-dessus des attentes, qui augmentent la probabilité d'une baisse des taux directeurs de 'seulement' 25 points de base à la fin du mois', résume un analyste parisien.



Par ailleurs, 'le président américain a rappelé que le conflit commercial qui oppose la Chine et les Etats-Unis est loin d'être fini et qu'un long chemin reste à parcourir avant la finalisation d'un accord. Le président Trump rappelle la possibilité de taxation de 325 milliards de dollars de produits chinois additionnels', souligne-t-on par ailleurs chez Invest Securities.



Mais La Banque Postale AM ajoute : 'Le marché des capitaux a réagi (...), mais plutôt dans le calme. Comme si les investisseurs et les opérateurs 'achetaient' une double histoire : d'une part, un assouplissement monétaire implicitement coordonné est en marche et, d'autre part, Washington et Pékin sauront ne pas aller trop loin dans leurs disputes sur les terrains commercial et économique.'



Ce matin, les cambistes ont appris que l'indice des prix à la consommation de la zone euro avait augmenté de 1,3% en juin, contre des attentes et un chiffre précédent de 1,2%.



Tout à l'heure aux Etats-Unis, l'agenda sera notamment marqué par les statistiques immobilières.



EG





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.