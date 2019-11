Devises : faibles mouvements sur les marchés

19/11/2019 | 12:57

Toujours aussi peu de tendances sur le marché des changes ce mardi midi, à l'instar de la monnaie unique européenne qui demeure presque parfaitement neutre (- 0,01%) contre le billet vert, à 1,1074 dollar ce midi.



L'agenda statistique de la matinée en Europe était relativement vide. Les dernières nouvelles de l'éventuelle signature d'un accord commercial partiel entre Pékin et Washington sont contradictoires, ce qui n'a pas empêché les indices d'actions de continuer à monter.



'La Chine aurait manifesté sa déception face au refus du président américain, Donald Trump, de soutenir une levée des droits de douane punitifs sur les importations chinoises. Toutefois, les investisseurs ont été rassurés par la décision de l'administration américaine de prolonger de 90 jours l'autorisation donnée aux entreprises américaines de faire des affaires avec le groupe chinois Huawei', commente un spécialiste.



Notons que malgré des sondages favorables au Parti conservateur en vue des législatives anticipées du 12 décembre, la livre peine à se reprendre contre l'euro. Face au billet, le sterling est passé de 1,20 à 1,30 dollar la livre depuis l'été.









