Devises : feu vert russe à l'indépendance du Donbas, $ stable

Peu de mouvement sur les changes (marchés clos aux Etats Unis pour cause de President's Day) alors que la crise en Ukraine vient de rebondir à 19H30: dans une allocution à la nation, Vladimir Poutine annonce que la Russie reconnaît l'indépendance des 2 régions séparatistes pro-russes du Donbass, ce qui ouvre la porte aux hostilités si Kiev s'oppose à la sécession des provinces de l'Est.



Le Kremlin avait démenti dès ce matin la tenue d'un sommet entre Vladimir Poutine et Joe Biden ce vendredi à l'initiative de la France (annonce faite par l'Elysée et reprise par de nombreux médias)... à condition que 'l'Ukraine ne soit pas envahie entre temps' avait précisé le président américain.



Le Dollar qui fait office de refuge en période de tensions géopolitiques reste étonnamment calme ce soir : il reste stable face à l'Euro (vers 1,1315), s'effrite de 0,2% face au Yen, de -0,1% face à la Livre... mais perd 0,6% face au France suisse vers 0,916.

Le Franc suisse est le véritable grand gagnant du jour, il progresse de +0,65% à 1,0365 face à l'Euro.



L'Euro aurait pu être affaibli par un communiqué de la Bundesbank qui estime que le pays pourrait apparaître en récession cet hiver (période à cheval sur 2 trimestres) tandis que les prix à la production ont explosé de +25% en rythme annuel en janvier.









