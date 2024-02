Devises : fin de consolidation imminente sur l’USDZAR

Malgré un différentiel de rendement attractif, le rand sud-africain ne parvient pas à contrebalancer l’attrait du dollar américain. Les éléments d’explication ne manquent pas : une croissance annuelle moindre ainsi qu’un taux de chômage et une inflation nettement plus élevés en Afrique du Sud qu’aux Etats-Unis. La suite ne s’annonce guère meilleure et devrait encore profiter au billet vert.