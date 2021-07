Devises : fin de semaine calme sur le FOREX, Yen affaibli

Ultime séance de la semaine calme sur le Forex, surtout en ce qui concerne les parités croisées avec le Dollar.

Stabilité avec l'euro vers 1,1780, la Livre à 1,376, le Dollar canadien à 1,275.



Le billet vert progresse légèrement face au franc suisse (+0,15% à 0,9200) et de 0,35% face au yen à 110,5.



C'est en fait le Yen qui apparait faible face à toutes devises (-0,4% face à l'Euro) en ce jour inaugural des J-O de Tokyo, la pandémie ayant battu ce vendredi le record de nombre de cas détectés depuis janvier, malgré la mise en place d'un état d'urgence sanitaire.

Le renforcement de telles mesures risque de déboucher sur un coup de frein conjoncturel, d'autant que les J-O s'avèrent une catastrophe économique en l'absence de spectateurs, de touristes et le retrait de nombreux sponsors soucieux de ne pas froisser une population nippone hostile à 65/70% à la tenue des olympiades.



Le Dollar aurait pu être affaibli par un 'effet de ciseaux': de très bons chiffres en Europe, un PMI décevant aux Etats Unis.



En zone Euro, l'indice PMI 'composite' IHS Markit a progressé de 59,5 en juin vers 60,6 en juillet dans la zone euro, soit son plus haut niveau depuis juillet 2000, soutenu par la réouverture de l'économie accompagnant l'allègement des restrictions sanitaires.



Dans le détail, le PMI des 'services' (tiré par le rebond des activités de loisirs) prend +2,1Pts à 60,4 en juillet (battant largement le consensus de 59,5): cela compense la contraction du PMI manufacturier de 63,4 vers 62,6 en juillet ( contre un consensus de 62,5).



Aux USA en revanche, la croissance de l'activité du secteur privé aux Etats-Unis ralentit sensiblement en juillet (-4Pts), d'après IHS Markit : le PMI composite passe de 63,7 en juin à 59,7 en estimation 'flash' pour le mois en cours, un plus bas de 4 mois.



Si la production manufacturière accélère légèrement, la dynamique de croissance faiblit de nouveau dans les services sur fond de pénurie de main d'oeuvre.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.