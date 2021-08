Devises : $ finit la semaine au +bas, le $-Index lâche -0,55%

La volatilité a resurgi sur le FOREX en milieu d'après-midi : le Dollar avait commencé par glisser face aux autres devises (il reculait doucement depuis mercredi et le test des 1,1705/E) puis tout s'est accéléré avec la publication d'une chute aussi brutale qu'inattendue de la confiance des consommateurs US (ce qui a provoqué une forte décrue du rendement des T-Bonds US de -6,5Pts vers 1,3020% tandis que celui des Bunds restait stable vers -0,4600%).



Le billet vert s'est enfoncé de 1,1730 ce vendredi matin jusque vers 1,1805 et il en termine à 1,1795 (-0,6%).

Lourde correction également face au yen (-0,7% à 109,60) puis face au Franc suisse (-0,85% à 0,9155).

Il résiste un peu mieux face à la Livre (-0,45% à 1,3865).

Le 'Dollar index' chute de -0,55% à 92,50, il subit son plus lourd repli intraday depuis la séance du 29 juillet dernier.



Le Dollar été fragilisé par le plongeon de la confiance des consommateurs américains à un 'plus bas' depuis 2012.

Le baromètre mensuel dévisse de -11Pts d'un coup au mois d'août, de 81,2 vers 70,2: le consensus tablait sur un niveau inchangé de 81,2.



Autre indicateur en chute libre : 32% des consommateurs pensent désormais que l'économie US va s'améliorer contre 45% en juillet 50% en Juin.



Enfin, les anticipations d'inflation 1 an reculent marginalement de 4.7% vers 4,6% mais elles ont nettement progressé sur 5 ans, à 3% contre 2,8%.







