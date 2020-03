Devises : flambé Yen (inversion carry trade), la Livre chute

11/03/2020 | 20:27

Le Yen continue de flamber contre le $ avec une hausse de +1,1% vers 104,3, preuve que les investisseurs continuent de déboucler les 'carry trade' dans des proportions qui ne sont pas loin d'être 'massives'.



Le coup de tonnerre de la matinée, ce fut la décision de réduire de -50Pts de base son taux directeur par la Bank of England (à 0,25%) à l'issue d'une réunion de crise secrète s'avère un nouveau coup d'épée dans l'eau.

La Livre chuta d'abord de près de 0,5% face au billet vert (plancher à 1,2845) avant de se ressaisir vers 1,29 à la mi-journée, avant de rechuter vers 1,2825 ce soir, soit -0,6%.



L'Euro est peu changé face au Dollar car la Banque centrale européenne (BCE) devrait réduire ses taux directeurs à l'issue de la réunion de son conseil des gouverneurs, demain, voire annoncer des mesures 'non conventionnelles' visant à garantir la liquidité des banques: ce sera certainement la réunion la plus cruciale de la carrière de Christine Lagarde qui doit absolument rassurer et démontrer qu'elle a la capacité de maîtriser la situation, si jamais la crise devait encore s'aggraver.



La Réserve fédérale devrait lui emboîter le pas la semaine prochaine en réduisant de nouveau ses taux après la réduction en urgence de 50 points de base qui avait été décidée la semaine dernière... mais les marchés anticipent déjà un taux directeur à 0,25% fin avril.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.