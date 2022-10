Devises : fort rebond Yen, la Bank of Japan serait intervenue

Le fait du jour sur le FOREX, c'est ce spectaculaire rebond de +4% du Yen 'sorti de nulle part' en quelques heures (entre 1,5195 et 1,4630 face au $).

Le Yen reprend 1,4% face au $ ce soir vers 1,4800 après un nouveau plancher de 32 ans.

Il fait peu de doute que la devise japonaise a fait l'objet d'une intervention de la 'BOJ' qui n'y est pas allé de main morte: le Yen s'est redressée face à toutes les devises d'au moins +3,5% (y compris contre l'Euro entre 148,4 et 144,2).

Le basculement sur le Yen a plombé le billet vert -valeur refuge- qui se replie contre toutes devises : le Dollar Index rechute de -0,75% vers 112 et perd ainsi -1% sur la semaine.

Il consolide de -0,6% face à l'Euro vers 0,985 et de -0,4% face à la Livre vers 1,1250.

Au lendemain de la démission de Liz Truss : plusieurs ténors conservateurs se prononcent pour un retour de Boris Johnson au '10 Downing Street' et le maintien de Jeremy Hunt comme 'Chancellor'.



Pour résumer le sentiment des cambistes sur le Dollar (qui reste haussier), les indicateurs économiques vigoureux des derniers jours et les commentaires de plusieurs membres de la Réserve fédérale ont ravivé les craintes d'une poursuite du resserrement monétaire agressif conduit par la Fed (+75Pts attendus le 2 novembre et +75Pts le 15 décembre soit en effet un loyer de l'argent à 4,75% avant Noël).





