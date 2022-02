Devises : +forte chute de l'E/$ depuis 19/3/2020 avec Ukraine

L'Euro a été massivement arbitré au profit du Dollar -qui pleinement joué son rôle de 'safe haven' (refuge) ce jeudi très particulier avec le surgissement d'un risque de conflit à grande échelle (en cas d'escalade), même s'il reste pour l'instant circonscrit au sol ukrainien.

L'Euro dévisse de -1,65% jusque vers 1,1110$, un nouveau plancher depuis fin mai 2020, au lendemain du paroxysme de la crise du Covid (le précédent 'plus bas' annuel était de 1,145).



Après plusieurs semaines de tensions, le conflit ukrainien a pris une nouvelle tournure très tôt ce matin, avec l'entrée des troupes russes en Ukraine, sur fond de bombardement de cibles militaires ukrainiennes, préfigurant une opération militaire massive (les troupes russes occuperaient ou contrôleraient déjà 1/4 du territoire ukrainien).



L'effet de surprise est puissant mais pas de 'panic selling' sur les marchés d'actions et hausse mesurée des marchés obligataires, modeste en ce qui concerne les T-Bonds US: un différentiel de rendement positif a pu jouer en faveur du billets vert (-7Pts sur le Bund, -4Pts sur le T-Bond US).



Les marchés -notamment Wall Street- semblent parier sur un conflit de durée limitée, jusqu'à l'installation à Kiev d'un gouvernement favorable à la Russie, comme en Biélorussie.



Mais il subsiste un risque d'escalade vers un scénario beaucoup plus sombre. Emmanuel Macron a déclaré : ' À cet acte de guerre, nous répondrons sans faiblesse, avec sang-froid, détermination et unité ' (les pays occidentaux préparent un train de sanctions d'une sévérité sans précédent, elles seront annoncées à l'issue du 'G7'), mais il y a aussi cet autre passage ou il évoque une 'riposte économique, énergétique et... militaire'.



Qu'entend t'il par riposte militaire ?



Ursula von der Leyen a de son côté déclaré : 'Nous ciblerons des secteurs stratégiques de l'économie russe, en interdisant à la Russie l'accès à des technologies et des marchés essentiels pour la Russie. Nous affaiblirons la base économique de la Russie et sa capacité de modernisation. Et, en outre, nous allons geler les avoirs russes dans l'Union européenne et mettre un terme à l'accès des banques russes aux marchés financiers européens'.



Côté chiffres, le PIB des Etats-Unis est revu de +6,9% à +7% au quatrième trimestre 2021.

'L'accélération au quatrième trimestre a été tirée par une reprise des exportations ainsi que par une accélération des investissements dans les stocks et des dépenses de consommation', explique l'administration US.



Elle note pourtant que l'épidémie de Covid-19 a entraîné des restrictions et des perturbations continues des activités dans certaines régions du pays, et que les aides gouvernementales aux entreprises, collectivités et aux ménages ont diminué.



Le nombre d'inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage a diminué la de -17.000 à l'issue de la semaine du 14 février aux Etats-Unis, s'établissant à 232 000, contre 249 000 (chiffre révisé) une semaine plus tôt.



