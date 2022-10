Devises : forte remontée de la Livre, qui pénalise le Dollar

Première journée du mois d'octobre assez calme sur le Forex, sauf pour la Livre Sterling, ce qui contraste fortement avec la spectaculaire détente des taux (de l'ordre de -21 sur nos OAT et le Bunds à -30Pts sur les BTP italiens) et l'envolée de Wall Street avec +2,5% à +2,6% sur les principaux indices US.



Le Dollar Index finit en légère baisse de -0,4% vers 111,65 après une ouverture stable vers 112,25.

Il chute de -1,5% face à la Livre (vers 1,1320), se replie nettement face au Franc suisse (-1%) et de -0,2% vers 0,9825$ face à l'Euro.



Le Franc suisse corrige de -0,8% face à l'Euro vers 0,9750 et de -2,25% face à la Livre: Liz Truss a rassuré les cambistes en renonçant à une partie controversée de sa réforme fiscale: la suppression de la tranche d'impôt la plus élevée à 45%.

En ce qui concerne le repli du billet vert, le catalyseur semble avoir été la publication d'un ISM manufacturier en net repli vers 15H45: l'indice est ressorti en baisse bien plus prononcée que prévu, à 50,2 contre 52 attendu (après 52,8 en août) mais le PMI manufacturier (calculé par l'institut allemand 'Markit') semble plus optimiste puisqu'il ressort a 52 contre 51,5 en août et resterait ainsi en zone d'expansion.

Bien difficile de tirer des conclusions de chiffres aussi contradictoires sensés témoigner de la même réalité, mais les marchés ont privilégié l'ISM.



Les cambistes devraient se montrer attentifs à l'enquête du cabinet ADP sur l'emploi privé publié mercredi, et surtout au rapport mensuel sur l'emploi du Département du Travail, prévu vendredi prochain.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.