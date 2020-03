Devises : forte volatilité sur $/Y après -50Pts de la FED

03/03/2020 | 19:55

Le Dollar s'est brièvement enfoncé sous les 1,1200/E (jusque vers 1,1212) après l'annonce surprise de la FED puis s'est redressé vers 1,1130$ avant de retomber autour de 1,170$.



Ceci signifie que que la baisse de rendement des T-Bonds US (-5Pts de base ce soir à 1,038%, le 2 ans et le 3 ans se détendent de -7Pts à 0,75 et 76% respectivement) intégrait déjà un 'geste fort' imminent que Goldman Sachs 'prédisait' dès lundi matin (à New york).



La FED a t'elle dégainée trop tôt (15 jours avant son FOMC du 18 mars) et trop fort avec -50Pts de base ?

A t'elle cédé aux pressions de Donald Trump... qui juge déjà que -50Pts, ce n'est pas assez !

Ou alors la FED considérait t'elle depuis ce weekend que la situation devenait si critique (peu importe les tweets de Trump) qu'il était d'une urgence absolue d'abaisser son taux directeur de 1,50/1,75% à 1,00/1,25% de peur que Wall Street perdre encore -20% ou plus avant sa réunion de la mi-mars.



Donald Trump qui peste depuis des mois contre la vigueur du Dollar (et la faiblesse du Yuan ou de l'Euro) réclamait déjà que la FED aille plus loin, 1 heure seulement après son coup de sabre sur les taux... alors qu'il ne lui reste plus que 4 munitions de 25Pts de base avant d'atteindre le niveau zéro.



Wall Street s'inscrit en net repli ce soir (-2,5%): c'est peut-être ce nouveau 'sell off' qui pèsera pour de bon sur le $, beaucoup d'investisseurs étrangers allégeant leurs positions sur les actions US et notamment les japonais, ce qui explique la flambée du Yen de +1,2% ce mardi soir vers 107,1.

Le parcours du Yen est impressionnant puisqu'il grimpe de +4% en l'espace d'une dizaine de séances (partant d'un plancher de 122/$).



L'instabilité du FOREX n'est jamais un bon signe et nuit à la sérénité des marchés.



Et ce ne sont pas les membres du 'G7' qui ont rassuré avec leur promesse de 's'engager à utiliser tous les instruments appropriés pour soutenir la croissance' mais sans donner aucune précision sur les actions envisagées à court terme en cas de risque de récession.

Maintenant, les opérateurs savent à quoi s'en tenir, et la BCE pourrait à son tour prendre une initiative de soutien monétaire qui viendrait cette fois affaiblir l'Euro.



