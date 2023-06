Devises : gains timides du $ malgré chiffres 'immo' robustes

Le marché des changes a retrouvé son volumes habituels après la 'pause' de lundi (jour férié aux US) : le Dollar repris 0,4% la veille -sans véritable catalyseur- et il rajoute 0,2% ce mardi, selon le Dollar Index qui se redresse vers 102,7 (après avoir flirté avec les 102 vendredi).

Le Dollar ne parvient pas pour autant à refranchir le cap des 1,0900 face à l'Euro (+0,15% à 1,0905).

Le Yen et la Livre ont évolué de façon symétrique: le yen a repris +0,4% face au billet vert (et +0,55% face à l'Euro), la Livre les a reperdus, le Franc suisse a cédé 0,3% (et -0,2% face à l'Euro.



Le Dollar aurait pu être un peu dopé par la publication, en début d'après-midi, des mises en chantier et des permis de construire : le Département du Commerce fait état d'une envolée inattendue de 21,7% des mises en chantier en mai, à 1.631.000 en rythme annualisé, un niveau très largement au-dessus des attentes des économistes.



De leur côté, les permis de construire de logements américains -censés préfigurer les mises en chantier futures-, se sont accrus de 5,2% à 1.491.000 en rythme annualisé le mois dernier, un niveau lui aussi supérieur au consensus de marché.



Ces chiffres pourraient confirmer les récents signes de redressement observés du côté du secteur américain de la construction.





