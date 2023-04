Devises : grand calme avant le NFP, le $ proche des plus bas

Le Dollar est reparti à la baisse face à toutes les devises, sauf face au Yen (le scénario inverse de la veille donc).

Le Dollar Index s'effrite de 0,1% vers 101,75, à l'issue d'une séance franchement sans relief (fourchette 101,75/102,1)... et il finit tout proche de ses planchers annuels.

Le Yen qui fut la devise la plus vigoureuse mercredi a fléchi ce jeudi, de -0,3% en moyenne face à toutes les devises.

L'Euro grappille +0,3% à 109,3/$, le Franc suisse réalise la même performance, la Livre Sterling finit inchangée face au billet vert en repli de 0,3% face à l'Euro.

Les cambistes ont préféré limiter les initiatives à la veille de la publication des statistiques mensuelles de l'emploi américain : les acteurs ne pourront y réagir qu'au retour du week-end, ce vendredi étant férié (il y aura des cotations sur les marchés asiatiques ce vendredi, naturellement, les écarts y seront scrutés demain à partir de 14H30 (mais ce sera également en 'hors séance'.

L'Euro n'a pas réagi aux chiffres de la production industrielle en Allemagne. Celle-ci a augmenté de 2% entre janvier et février 2023, selon Destatis, après une progression de 3,7% (révisée d'un chiffre provisoire qui était de +3,5%) en janvier.



Outre Atlantique, il y avait des chiffres concernant le chômage mais ils ont été accueillis sans d'avantage d'émotion.

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis a apparemment reculé de 18.000 la semaine du 27 mars, s'établissant ainsi à 228.000 contre 246.000 la semaine précédente.

Mais c'est un 'trompe l'oeil' car le chiffre de 198.000 annoncés la semaine dernière, a été fortement révisé en raison d'un changement dans la méthodologie de calcul, indique le département du travail).



Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a augmenté de 6000 pour atteindre 1.823.000 (chiffre révisé par rapport à 1.689.000) lors de la semaine du 20 mars, soit la dernière semaine disponible pour cette statistique.

Des chiffres qui ne véhiculent pas de tendance claire à la veille du 'NFP': selon les anticipations, ce rapport devrait montrer un rythme d'embauches ralenti aux Etats-Unis en mars, avec 225.000 créations de postes prévues contre 311.000 nouveaux postes au mois de février.



