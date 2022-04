Devises : hausse de 2,2% du $ freiné par la chute de W-Street

Séance de consolidation sur le Dollar après une culmination annuelle du 'Dollar Index' la veille à 103,9, un score qui égalait le zénith de début janvier 2017, surpassant le 'top' des 102,9 du 20 mars 2020.

C'était vraiment un test majeur et n'importe quel prétexte pouvait justifier des prises de niveau sur ce genre de sommet historique.



Il y a eu des chiffres, plutôt satisfaisant aux Etats Unis, et puis il y a eu le craquage des indices US dans l'après-midi à Wall Street.

Ce fut d'abord le symétrique de la veille (tous les gains effacés en 5 heures) puis la chute libre au cours des 90 dernières minutes qui ont précipité le Dow Jones vers un plus bas annuel (-2,77% à 32.977, soit -4,7% sur avril), ainsi que le S&P500 (-3,63% à 4.132, -7,8% sur avril), puis le Nasdaq (-4,17% à 12.334, soit -13,2% mensuel, et surtout, pire mois d'avril du 21ème siècle).



De tels dégagements n'ont pas manqué d'affecter le Dollar en toute fin de séance: il a chuté jusqu'à -0,7% face à l'Euro vers 1,0590 avant de se stabiliser vers -0,4% à 1,0560.

Le billet vert chute de -0,75% face au Yen vers 130 et de -1% face à la Livre vers 1,2580



La seconde devise la plus faible fut le Franc suisse qui a perdu -0,6% face à l'Euro (à 1,0270), -0,8% face au Yen, -1,1% face à la Livre.



L'Euro aurait pu (mais ce n'est pas le cas) bénéficier de la hausse de rémunération offerte par les OAT qui ont rajouté +5Pts de rendement à 1,45% (+2Pts hebdo, pire niveau depuis août 2014), les Bunds +3,5Pts à 0,9350% (un zénith a été inscrit à 0,956%, la barre des 1,000% se rapproche, du jamais vu depuis juillet 2014).



Car dans le même temps, le '10 ans' américain se tendait de +7Pts à 2,930%, le '30 ans' passe la barre des 3,00% au final et le '20 ans' déborde les 3,20%.

L'inversion de la courbe est toujours la règle entre le '2032' et les maturités à 5 et 7 ans (2,96 et 2,98% respectivement), le '7 ans' et le '30 ans' sont à parité ce soir.



En scrutant l'évolution du billet vert minute par minute vendredi après-midi, il semble qu'il ait bien bénéficié des chiffres publiés à 14H30 et 15H30 (il remontait de 1,0570 vers 1,051/E), mais la chute de Wall Street l'a ramené vers les plus bas du jour à 1,0570.



L'effet positif des stats US n'a pas duré mais pour mémoire, les dépenses de consommation des ménages américains ont augmenté de 1,1% en mars.

La composante la plus surveillée reste l'indice des prix 'PCE' (personal consumption expenditures) qui rajoute +0,3 point à +6,6% (annualisé) mais le 'core PCE' se 'calme' de -0,1 point à +5,2%.

Enfin, le baromètre de la confiance des consommateurs du Michigan s'est vivement redressé après le plongeon d'avril: 'l'UMICH' est ressorti à 65,2 ce mois-ci, contre 59,4 en mars, soit un gain de 9,8%.

L'Université du Michigan met en évidence une nette hausse de la composante 'anticipations des consommateurs' de 54,3 vers 62,5 avec l'espoir d'une décrue du prix de l'essence'.



