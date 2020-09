Devises : hausse puis recul du $ sans lien avec l'actualité ?

24/09/2020 | 20:03

Une fois de plus la teneur et la chronologie des stats américaines n'éclaire pas -et contredit même- les mouvement du Dollar: il grimpe vers 1,1626/E alors que les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage déçoivent.



Elles remontent vers 870.000 selon les chiffres du Département américain du Travail (contre 866.000 la semaine précédente) alors que le consensus n'anticipait que 840.000 inscriptions.



La moyenne mobile sur quatre semaines a reculé de 35.250 par rapport à la semaine précédente, à 878.250... le nombre de chômeurs indemnisés se maintenant au-delà des 12,5 millions.



Le billet vert rechute par la suite et accélère son repli vers 16H alors que les ventes de maisons neuves s'envolent au mois d'août : +4,8% au lieu de -0,8% anticipé.

Le cumul des achats de maisons s'inscrit au-delà de la barre symbolique du million d'unités en rythme annuel (à 1,01 million), un record qui datait de 14 ans, au sommet de la bulle des 'subprime' à l'été 2006.



De la même manière contre-intuitive, l'Euro semble avoir été affaibli par un bon indice IFO du climat des affaires en Allemagne: ce baromètre a progressé en septembre vers 93,4 contre 92,5 en août, pour le cinquième mois consécutif.



Et le recul du billet vert (-0,4% face à la Livre ou au $ canadien) devient encore plus paradoxal après les déclarations de James Bullard (patron 'ultra-colombe' de la FED de Saint Louis) qui estime que l'économie américaine est sur la trajectoire d'un retour au rythme de croissance initial d'ici la fin de l'année (une façon d'accréditer le scénario de la reprise en 'V')... et le Dollar se raffermit quand la croissance s'accélère.



L'explication réside peut-être dans la remontée de Wall Street car le $ monte également quand les marchés deviennent nerveux, et ce soir, Wall Street retrouve son appétit pour le risque.



