Devises : $ indifférent aux déficits US ou baisse du chômage

04/09/2020 | 18:42

Les turbulences qui secouent Wall Street, et plus particulièrement le compartiment 'techno' (avec un Nadsaq perdant jusqu'à -10,3% en 8 heures de cotations 'en continu') n'affectent guère le Dollar qui grappille quelques fractions face à l'euro (+0,2% à 1,1830) ainsi que la plupart des devises.

Le billet vert prend 0,15% face au yen à 106,35, +0,35% face à la Livre à 1,3235 et +0,6% face au Franc suisse à 0,9150.



La semaine s'achève sur une progression de +0,8% face à l'Euro, il est désormais stable depuis le 3 août dernier, après une chaude alerte à la baisse mardi vers 1,2010/E qui aurait valider une sortie de son canal ascendant long terme (2011/2020) face à l'Euro.



En ce qui concerne les 'market movers', l'envol de +19% du déficit commercial US en juillet (pire score depuis mars 2007) n'avait pas fait tressaillir les cambistes et ils n'on pas davantage réagi à la publication du 'NFP', le rapport officiel sur l'emploi américain en août qui constituait le point d'orgue de la semaine.



Ce NFP fait apparaître une chute du taux de chômage inespérée des 10,2% vers 8,4%.



L'économie US a généré 1,371 million d'emplois non agricoles le mois dernier (dont 1,027Mn dans le secteur privé), un peu en-deçà des 1,5 million attendu, mais le taux de chômage a chuté spectaculairement de -1,8% à 8,4%, contre un consensus à 9,9%.



Un plongeon de presque -18% au mois d'août (cela représente environ 2 millions de personnes disparue des listings), cela semble tenir du miracle puisqu'un taux de chômage de 9,9% était anticipé -mécaniquement- sur la base de +1,5Mn d'emplois... et il en manque plus de 10%.



Un changement de mode de calcul est intervenu (ce qui était le cas la veille pour le chômage hebdo) qui exclut des catégories de chômeurs 'temporaires', ce à quoi le BLS indique soustraire 230.000 fonctionnaires recrutés pour une courte mission: le recensement annuel.



Le Département du Travail, qui publie ces chiffres mensuels, ajoute que le taux de participation de la population au marché du travail s'est amélioré de seulement 0,3 point à 61,7% en août, ce qui est complètement incohérent par rapport à un taux de chômage tombé à 8,4%





