Devises : journée calme, même pour la £, malgré risque Brexit

Séance très calme sur le marché des changes en ce mardi, avec un Dollar inchangé face à l'Euro (mais le $ ne parvient pas à repasser la barre des 1,2100).



Même la parité $/£ (le 'cable') est quasiment figée (-0,1% seulement pour la Livre à 1,336 alors que Boris Johnson devrait se déplacer à Bruxelles pour rediscuter avec Ursula Von der Leyen (après l'(échec de l'entrevue de lundi au '10 Downing Street).

Mais le 1er Ministre britannique prévient : il se réserve le droit de ne pas accepter les conditions de Bruxelles et assure que les négociations ne se poursuivront pas au-delà du 31 décembre (démentant une rumeur qui circulait ce matin).



L'Euro a reperdu un peu d'altitude mais de façon très marginale depuis 48H alors que les investisseurs espèrent que la BCE se décidera à intervenir à la hauteur des vents contraires (Covid, retour de la récession au T4) et les 'pistes' seraient une forte augmentation du QE (de 20MdsE actuellement), ou de nouveaux prêts TLTRO à taux négatif de -1%.



Les cambistes n'ont pas salué la divine surprise du 'ZEW' (baromètre du moral des investisseurs et des analystes allemands): l'indice se redresse spectaculairement en décembre, de 16 points à 55, là où les économistes anticipaient au contraire une nouvelle dégradation en moyenne.

Les Bunds qui affichent malgré tout -3Pts à -0,611%.



Pas de surprise du côté de l'estimation finale du PIB de la zone euro pour le troisième trimestre : elle ressort à +12,5% dans la zone euro et de 11,5% dans l'UE par rapport au trimestre précédent. Eurostat révise donc en baisse de 0,1 point ses estimations précédentes.







