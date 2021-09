Devises : journée décisive, le $ pulvérise toutes résistances

Quelle journée pour le Dollar: il fuse à la hausse contre toutes les devises, pulvérise toutes les résistance, notamment contre l'Euro (qui perd 0,5% vers 1,1610$) et la livre (qui se disloque de -0,85% vers 1,3415$, touchant un 'plus bas' depuis Noël 2020, après une chute de -1,9% en une semaine).

Le billet vert qui gagne 0,4% (à 112,00) contre le Yen engrange +2,7% en 6 séances.

Face à l'Euro, le tournant amorcé le 28/09 sur le FOREX devient décisif ce 29/09 puisque l'Euro s'enfonce résolument sous le plancher MT des 1,1675/$ des 19 et 20 août dernier puis pulvérise dans la foulée le plancher estival des 1,1625.

L'E/$ dessine sur les 14 derniers mois écoulée une structure en épaule/double-tête/épaule: la cassure de la 'ligne de cou' valide à coup sûr un objectif de 1,1175E, ex-plancher du 19/06/2020 et la règle du balancier induit un potentiel de repli vers 1,10/1,0950... mais il n'y a pas de support clairement identifiable dans cette zone.



Le Dollar Index franchit également un cap technique majeur, celui des 93,7 testé le 20 août dernier et s'établit vers 94,3: le prochain objectif est tout proche car il s'agit de 94,75, la résistance du 20/09/2020.



Un franchissement ouvrirait un boulevard vers les 99,7, ex-zénith de la seconde quinzaine de mai 2020 puis surtout de fin septembre début octobre 2019, le Dollar Index dessine en effet un spectaculaire 'W' haussier sur 89,7 début janvier et fin mai 2021.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.