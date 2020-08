Devises : journée soporifique sur le FOREX avant Jackson Hole

24/08/2020 | 20:15

Journée inexistante sur le FOREX, en l'absence de données macro-économiques : le Dollar -figé vers 1,1800 durant 10 heures- ne profite pas de la légère hausse du rendement du T-Bonds 2030 (de 0,6400 à 0,6500%) ni des records absolus qui s'enchaînent à Wall Street avec un 36ème record annuel du Nasdaq à 11.460.



Le Dollar pourrait se mettre a fluctuer jeudi si la FED s'engage dans une stratégie de 'YCC' ('yield curve control') qui consiste à figer la totalité de la courbe, et notamment des taux 'longs' (10 ans et plus) afin que les anticipations inflationnistes ne viennent pas faire grimper les rendements et faire concurrence aux actions.



Ce 38ème symposium annuel des banquiers centraux de Jackson Hole (Wyoming), se tiendra par vidéoconférence cette année, avec un discours très attendu de Jerome Powell.



Les marchés ont déjà acté que les taux directeurs resteront fixés à zéro au cours des 4 ou 5 prochaines années (au Japon, BoJ a fixé le rendement du '10 ans' à 0,00% depuis presque 5 ans, et pour une durée indéterminée) mais ils veulent à présent que la FED s'engage sur cette voie.

La parité $/Yen n'a quasiment pas varié: +0,15% pour le billet vert à 106,00.



