Devises : l'E au +bas absolu contre ChF, +bas 20 ans contre $

Le marché des changes enchaîne les séances historiques avec un Dollar Index toujours plus haut (+1,2% à 108,25), un record depuis le 25 octobre 2002), un Euro toujours plus bas.



L'Euro finit cette séance de lundi au plus bas, vraiment tout proche de la parité: à 22H, notre devise (-1,4%) s'est enfoncé jusque vers 1,0034, sa marque la plus faible depuis le 5 décembre 2002.

Le prochain support se dessine vers 0,9900, il remonte au 27 novembre 2002, le suivant est plus consistant, il se situe vers 0,9650 et fut testé à 3 reprises du 6 août ou 18 octobre 2002.



De Dollar n'a pas été affecté par la nette détente de-12Pts pour les T-Bonds vers 2,99%).

Il se montre vigoureux contre toutes devises (il passe le cap des 137 face au Yen (à 137,4, nouveau record) et grimpe vers 1,189 face à la Livre Sterling (qui se remet assez facilement du départ imminent de Boris Johnson) puis de +0,6% face au Franc suisse à 0,983.



Ce même Franc suisse qui prend 0,7% face à l'Euro pour un nouveau record de 0,9860 (égalant l'éphémère plancher des 19 ou 22 janvier 2015 après la rupture de parité fixe avec l'Euro (fourchette 1,20/1,25).



Aucune donnée macroéconomique n'était attendue ce lundi en Europe, mais les prochains jours verront paraitre par exemple l'indice ZEW en Allemagne, l'inflation en France, ou encore la production industrielle et la balance commerciale en zone euro.



Tous les cambistes attendent avec appréhension le 'CPI' (indice des prix à la consommation US) ce mercredi puis le 'PPI' (prix à la production) jeudi.

Ce sera au tour de la production industrielle vendredi... le moment de mesurer l'impact de l'inflation sur l'activité manufacturière.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.