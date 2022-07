Devises : l'E/$ légèrement affaibli par renoncement de Draghi

Draghi jette l'éponge, les 3 partis composant sa coalition ont conjointement refusé de lui accorder leur confiance, malgré cette ultime tentative de l'ex-patron de la BCE de rallier le soutien de 'M5S' en acceptant de discuter d'un revenu minimum universel (qu'il avait toujours rejeté).



Le rideau est tombé à 18H30 sur la présidence du Conseil version Draghi et l'Italie se dirige vers des élections anticipées.



L'Euro a naturellement réagi en chutant rapidement de -0,5% de 1,0215 vers 1,016$ avant de se stabiliser vers 1,0180... mais ce n'est pas non plus la panique.

Rien de comparable avec le plongeon des BTP italiens dont le rendement se tend symétriquement pour s'établir ce soir à 3,54% contre 3,32% ce matin (+20Pts, c'est très lourd, mais le BTP a même affiché jusqu'à 3,61% !)



Le Dollar-Index a progressé de +0,35% vers 107,05 malgré la baisse des ventes de logements anciens du mois de juin 2022 (5,12 millions en rythme annuel, contre un consensus de 5,38 millions): malgré la baisse du nombre de transactions, le prix médian bat un nouveau record à 416.000$ (il y a 2 ans, c'était 294.000$, soit 30% de moins).

Le billet vert grappille +0,05% face au Yen (à 138,3) et +0,3% face au Franc suisse vers 0,9710, l'Euro s'effrite de -0,15% face au CHF à 0,9885.



Les cambistes suivront avec attention le conférence de presse de la BCE ce jeudi: Ch.Lagarde est attendue au tournant sur la réduction de la fragmentation des rendements intra-européens mais elle bénéficie pour l'instant du bénéfice de la confiance des opérateurs.

Si la BCE se 'rate', si elle confirme un risque de récession au second semestre, l'Euro pourrait replonger illico sous la parité face au $.



