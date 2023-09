Devises : l'E pas affaibli par la révision à la baisse PIB U

-Séance de consolidation pour le Dollar qui recule de façon assez homogène face aux principales devises (-0,4 à -0,5% en moyenne): le $-Index corrige de -0,5% vers 104,55 après un double test des 105,1 les 7 et 8 septembre.



L'Euro remonte vers 107,50, le Yen vers 146,5 (après avoir testé ses planchers annuels et un plus bas depuis octobre 2022).



L'Euro a bien résisté à la révision à la baisse des prévisions de Bruxelles qui vient de revoir à la baisse ses objectifs de PIB à +0,8% dans l'Eurozone en 2023 (contre +1% et à +1,3% en 2024 contre +1,6%) mais revoit à la hausse la croissance française de +0,7% à +1% pour 2023.



Les menaces croissantes qui pèsent sur l'économie européenne, récemment confirmées par toute une série d'indicateurs en berne, contrarient la volonté affichée de la BCE de continuer à resserrer sa politique monétaire.



Les difficultés rencontrées par l'Allemagne (en récession de -0,4%) et la Chine alimentant les craintes d'une récession globale sur la seconde moitié de l'exercice.





