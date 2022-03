Devises : l'E rechute vers 1,09$, le '$-Index' à +0,5%(99,05)

L'Euro fait machine arrière toute : après s'être hissé jusque vers 1,1040/$, il retombe (-0,6%) vers 1,0920/$.

Mais l'Euro résiste relativement bien face au Franc suisse (-0,2% à 1,0200%) et face à la Livre (-0,25%).



Le Dollar se raffermit contre toutes les devises, notamment face au Yen (+0,9% à 117,20) et à la Livre (+0,35%) malgré un 'chiffre du jour' franchement mauvais, mais vu le contexte géopolitique, les 'stats macro' passent un peu second plan.

L'indice de confiance de l'Université du Michigan de mars chute de -3,1Pts, de 62,8 vers 59,7, son niveau le plus bas depuis septembre 2011.



Les cambistes ne savent sur quel pied danser : V.Poutine évoque un 'rapprochement' des points de vue entre l'Ukraine et la Russie mais

'en même temps', il indique vouloir faciliter l'envoi de combattants volontaires aux côtés de l'armée russe afin de répondre à l'arrivée de volontaires occidentaux côté ukrainien.

Rien de très rassurant en cette fin de semaine : Joe Biden évoque la '3ème guerre mondiale' en cas de confrontation entre l'OTAN et la Russie, Ursula Von der Leyen vient d'annoncer le mise en oeuvre d'un 4ème train de sanctions 'encore plus dures' contre la Russie et les oligarques, estimant que mettre la pression est le seul moyen de faire plier le patron du Kremlin.

E.Macron évoquer de futures mesures contre la Russie d'une sévérité sans précédent...



L'Euro va se retrouver affaibli par la pression inflationniste et les risque de récession qui vont avec: certains économistes de grandes banques US réduisent de moitié leurs anticipations de croissance (sur 3,6% ou 3,8% anticipé initialement) et Mr Villeroy de Gallhau, gouverneur de la BDF, assure que l'Europe n'est pas en récession, ce qui signifie qu'elle connait un fort ralentissement, mais qu'il subsiste un reliquat de croissance (pas en Allemagne où la récession est actée, avec un inflation confirmée à 5,5% en février).



Les Vingt-Sept réunis à Versailles pourraient ainsi s'accorder sur uneaide temporaire en matière de liquiditéà toutes les entreprises touchées par la crise actuelle, ainsi que sur une aide destinée à couvrir les surcoûts générés par les prix de l'énergie.





