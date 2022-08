Devises : l'E sous les 1$, le $Index au +haut de 20 ans à 109

Cela a constitué l'un des sujets de discussion de ce lundi dans les salles de marché : la lourdeur des indices boursiers a été largement éclipsée par la rechute de l'Euro (-1%) sous la parité face au Dollar, avec l'établissement d'un nouveau plancher de 20 ans, sous 0,9950.



Les cambistes semblent privilégier un discours de fermeté de la FED lors de la réunion des banquiers centraux qui débutera jeudi à Jackson Hole, aux Etats-Unis.

Jerome Powell brossera de nouvelles 'perspectives économiques' pour les Etats-Unis: 'On serait étonné qu'il conforte les attentes exprimées par certains compartiments de marchés quant à des baisses de taux en 2023, tout au contraire', préviennent les économistes d'Oddo BHF.



'La Fed est engagée dans la voie d'un resserrement fort et rapide (...) et n'a pas de raison de conclure que sa mission est accomplie, loin s'en faut', souligne la banque privée, qui estime que c'est la crédibilité de l'institution qui est en jeu.

James Bullard a réitéré l'avis qu'une hausse de +75Pts était bien sur la table mi-septembre... et le rendement des T-Bonds grimpe de +4Pts vers 3,03% tandis que les Bunds décalent de +7Pt vers 1,3030%.



La BCE se montre beaucoup moins agressive que la plupart des banques centrales du G20 (Bank of Japan excepté) depuis 5 mois et continue de se faire distancer par la FED.

L'Euro subit de nouvelles attaques (risques de récession -sévère- avec la flambée des prix de l'électricité) et bascule pour la 2ème fois cet été sous les seuil symbolique des 1/1 face au billet vert (-1,1% à 0,9930$, nouveau plancher annuel).

Le Dollar Index grimpe de +0,8% vers 109, établissant un nouveau record annuel et de 20 ans (le précédent test des 109 remonte à début septembre 2002): une 'force relative' qui n'épargne aucune devise puisque le Franc suisse recule de -0,5%, la Livre de -0,4%, le Yen de -0,3%.







