Devises : l'Euro bute sur 1,0440$, le Dollar Index stabilisé

L'Euro culmine de nouveau sous 1,044 face au Dollar et en termine à 1,0360, soit un gain résiduel de 0,15%.

Le Dollar a cédé -0,16% face à la Livre mais progressé d'autant face au Franc suisse, des écarts relativement limités, le Dollar Index finit inchangé à 106,40.

L'enjeu de la semaine, c'est clairement une inversion de polarité à la hausse sur l'Euro en cas de franchissement des 1,0350/1,037$ d'ici vendredi soir.

Mais attention, l'inversion de la courbe sur le Bund avec un '10 ans' à 1,99% et un '2 ans' à 2,02% semble acter une anticipation déflationniste.

En ce qui concerne la politique monétaire de la BCE, les marchés semblent anticiper un plafonnement à 2,25/2,50% alors que l'inflation caracole encore à plus de 10% dans l'UE.

Les taux US devraient être relevés jusque vers 4,75%, ce qui confère un gros avantage au Dollar.

L'Euro n'a cependant pas souffert d'une baisse -20Pts de rendement sur nos OAT à 2,462%, de -18Pts sur les Bunds à 1,981% et de -30Pts sur les BTP italiens à 3,91%.

Car dans le même temps, les T-Bonds US se ne détendent que de -14,5Pts à 3,7200%.

Le département du Commerce US a publié des chiffres de ventes de détail aux Etats-Unis plutôt robustes.

La hausse atteint +1,3% (y compris en excluant l'automobile) alors que le consensus tablait plutôt sur +0,6%).

Plus rassurant : les prix à l'importation ont pour leur part baissé de -0,2% La production industrielle américaine a diminué de 0,1% le mois dernier, selon la Réserve fédérale, à peu près conformément aux attentes des économistes... mais le chiffre de septembre a été révisé de +0,4% à +0,1%.



