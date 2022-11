Devises : l'Euro cale vers 1,035$, le $Index préserve les 106

C'était le 'suspens de la semaine': le Dollar allait-il invalider sa tendance haussière face à l'Euro, si ce dernier franchissait la résistance des 1,0350 avant le weekend ?



Et bien, l'Euro n'a pas tenu ses promesses et il ricoche sous 1,0450 pour revenir vers 1,033$, soit -0,3%.



La séance a été peu volatile sur le Forex : le $ reprend 0,05% face au Yen, +0,2% face au Franc suisse et il les perd face à la Livre Sterling.



Le Dollar Index grappille 0,25% à 106,9: il termine la semaine quasi inchangé après 5 séances de dérive latérale au sein d'un étroit corridor 106/107 (le plancher des 106 coïncide avec les niveaux de la mi-août).

L'Euro n'a pas profité des dernières déclarations de Christine Lagarde qui prévient que le rythme actuel des hausse de taux, l'imminence d'une récession pourraient pas suffire pour juguler l'inflation, suggérant qu'une 'réduction du bilan' (ou 'QT') de la BCE pourrait bientôt être sur la table.



Aux Etats Unis, une récession n'est plus une vue de l'esprit les derniers chiffres publiés ce vendredi le prouvent : ils laissent craindre que le ralentissement conjoncturel soit plus brutal qu'espéré.

Plusieurs membres de la Fed ont plaidé ces derniers jours pour une politique résolument restrictive de la part de la banque centrale américaine.



Les ventes de logements anciens aux Etats-Unis ont diminué pour un neuvième mois de suite en octobre par rapport au mois précédent, reculant de 5,9% à un rythme annualisé de 4,43 millions, selon les données désaisonnalisées de la NAR (National Association of Realtors).



'Un plus grand nombre d'acheteurs potentiels ont été empêchés de se qualifier pour un prêt hypothécaire en octobre alors que les taux hypothécaires augmentaient', explique Lawrence Yun, économiste en chef de la NAR.



Le prix de vente médian s'est établi à 379.100 dollars, en hausse de 6,6% par rapport à l'an dernier... mais en repli de -10% sur les sommets annuels.



Le stock de logements anciens invendus a diminué pour un troisième mois consécutif pour s'établir à 1,22 million à la fin octobre.



D'autre part, l'indice des indicateurs avancés a reculé de -0,8% à 114,9, pour le huitième mois consécutif en octobre (après -0,5% en septembre), a annoncé vendredi le Conference Board, ce qui laisse anticiper selon lui une possible récession dans les mois à venir.



'Le retournement des indicateurs avancés reflètent les perspectives dégradées des consommateurs face à l'inflation élevée et à la remontée des taux d'intérêt, ainsi que les prévisions en berne de la construction résidentielle et du secteur manufacturier', explique Ataman Ozyildirim, le directeur de la recherche économique au Conference Board.



L'organisme dit prévoir une croissance du PIB réel de 1,8% cette année aux Etats-Unis, avec une récession 'susceptible de démarrer autour de la fin de l'année pour se prolonger jusqu'à la mi-2023'.

A noter la forte décrue du pétrole de -4% (Brent à 86,5$) avec des signaux de ralentissement de la demande en Chine.





