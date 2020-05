Devises : l'Euro continue de surfer sur le plan de relance UE

20/05/2020 | 20:22

L'Euro gagne +0,6% (contre $), ce qui est très significatif, a flirté avec les 1,100/$, à 1,0999 : il reste soutenu par le pari que le plan de soutien de 500MdsE présenté par le tandem Macron/Merkel sera adopté... même si cela prend beaucoup de temps, car cela donne en fait carte blanche à la BCE pour intervenir et innover (plus d'argent injecté, non respect des clés de répartition avec un seuil plafond des 30% de détention d'une dette souveraine abrogé, achat de dettes 'non grade') car c'est 'pour la bonne cause'.



L'arrêt de la Cour de Karlsruhe (c'était il y a 15 jours) remettant en question le bien fondé de la stratégie de la BCE passe pour un combat d'arrière grade qui n'arrêtera pas la marche de l'histoire.

Ni l'irrésistible mouvement vers plus d'intégration européenne et de mutualisation des dettes, au grand dam des pays du Nord de l'Europe mais qui ont tout intérêt que les pays du Sud, qui sont leurs principaux clients et où ils passent l'essentiel de leur vacances ne s'effondre pas, car ils entraineront tout le monde dans leur chute.



L'Euro gagne également +0,8% face à la Livre (£) à 0,898 mais rien face au Franc suisse à 1,0590, preuve que la BNS veille à l'arrimage du CHF à l'Euro.





Pas de véritable corrélation entre la hausse de l'Euro et les 'stats' qui s'avèrent peu nombreuses: le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 0,3% en avril, contre 0,7% en mars, d'après Eurostat qui avait annoncé un taux de 0,4% en estimation rapide pour avril à la fin du mois dernier.



En avril les plus fortes contributions au taux d'inflation annuel proviennent de l'alimentation, alcool et tabac (+0,67 points de pourcentage), suivis des services (+0,52 pp), des biens industriels hors énergie (+0,09 pp) et de l'énergie (-0,97 pp).





