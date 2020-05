Devises : l'Euro de nouveau soutenu par le plan Macron/Merkel

19/05/2020 | 19:31

Même si rien n'est encore acquis, l'annonce conjointe de l'Allemagne et de la France d'un projet de 'dette commune' de 500 milliards d'euros continue de soutenir l'Euro qui refranchit pour de bon les 1,09 face au Dollar, avec un gain de +0,2% à 1,035.



L'Euro a même poussé son avantage jusque vers 1,0975/$ alors que le billet vert a peut-être été un peu affaibli par la chute plus sévère que prévu des mises en chantier de logements individuels: -30,2% aen avril contre -26 attendu.

en revanche, les demandes de permis de construire n'ont reculé que de 20,8% contre -27,5% attendu.

L'Euro s'est montré ferme également face au Yen (+0,45% à 107,85 et même 108 au plus haut) puis face au Franc suisse (+0,6% à 1,062).



La devise la plus vigoureuse fut la Livre Sterling avec +0,6% face au Dollar et +0,3% face à l'Euro alors que le Royaume Uni vient de présenter son nouveau régime de tarifs douanier, baptisé UK Global Tariff (UKGT).



L'UKGT se veut plus plus simple et moins cher que celui induit par les traités européens (abandonnés depuis le 31 janvier): prévoit par exemple la suppression de tous les droits de douane inférieurs à 2%, celui sur l'automobile étant maintenu à 10%.















