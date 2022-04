Devises : l'Euro démarre fort puis finit inchangé face au $

Séance en montagnes russes pour l'Euro qui commencé par chuter de -0,75% vers 1,0935/$ avant de revenir à l'équilibre en quelques heures, vers 1,0850.



Le Dollar demeure par ailleurs ferme contre toutes les devises avec +0,2% face à la Livre (1,3040) +0,35% face au Yen (toujours proche de ses planchers de 20 ans à 128,5) et +0,5% face au Franc suisse... mais le Dollar Index varie peu avec +0,1% à 100,50.



L'Euro et le $ voient leur rémunération progresser fortement, mais moins que les T-Bonds US, avec +10Pts sur le '10 ans' à 2,95% : le 10 ans allemand, considéré comme le taux de référence de la zone euro, accélère sa dégradation (+5,5Pts à 0,95%) tandis que les OAT françaises affichent +6Pts à 1,3950%, du jamais vu depuis 2017.



Les 'Gilts' britanniques ne sont pas épargnés avec +10,5Pts à 2,0230%... leur pire niveau depuis mi-novembre 2015 (mais cela ne suffit pas à soutenir la £).



L'inflation dans l'Eurozone est évaluée à 7,4% en mars (contre 5,9% en février), niveau proche de l'estimation initiale de +7,5%.

Le taux d'inflation annuel de l'UE s'est établi à 7,8% en mars, contre 6,2% en février... à comparer avec +1,7% en mars 2021.

La France fait figure de bon élève avec +5,1% grâce au blocage des prix de l'énergie (seul Malte fait mieux avec 4,5%) tandis que l'inflation fait rage en Estonie (14,8%) et en Lituanie (15,6%).



La chute des T-Bonds ne semble pas avoir de lien avec les chiffres US du jour qui sont mitigés : les indicateurs avancés US ont de nouveau progressé de +0,3% au mois de mars, à 119,8 selon l'enquête mensuelle du Conference Board publiée ce jeudi.



En revanche, l'indice 'Philly Fed' (activité industrielle dans la région centre-Est des Etats Unis) chute de -10Pts à 17,6 ce mois-ci, alors que les économistes en prévoyaient un tassement vers le seuil des 20.



La prise de parole de Jerome Powell dans le cadre d'une réunion des banquiers centraux à l'initiative du FMI constituera surement la clé de se spectaculaire retournement des bons du Trésor US en milieu d'après-midi.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.