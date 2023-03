Devises : l'Euro en grande forme, le Yen très affaibli

(CercleFinance.com) -L'Euro était en grande forme ce mardi : il grimpe de +0,5% vers 1,0775 contre Dollar et affiche jusqu'à +1% face à la Livre (0,8815) et même +1,3% face à un Yen très affaibli et qui lâche 0,9% face au $ (à 132,5).



L'Euro à testé 1,0788 face au $ : il profite d'une anticipation de hausse de 25Pts de la FED demain contre +50Pts par la BCE jeudi dernier.

Le Dollar Index finit parfaitement inchangé à 103,28 et ce fut une journée plutôt calme, malgré une belle surprise aux Etats Unis : les reventes de logements de seconde main ont fait un bond de 14,5% en février (à 4,58 millions d'unités selon la NAR), contre +5,5% attendu: un sursaut qui serait dû à une détente ponctuelle des taux en janvier qui aurait remotivé les acheteurs le mois dernier.

Ce rebond met fin à 12 mois consécutifs de baisse : il reflète essentiellement le dynamisme du marché sur la côte Ouest du pays.



Dans le détail, les ventes ont augmenté de 4% dans le Nord-Est et de 13,5% dans le Midwest et elles affichent des gains de respectivement 15,9% et 19,4% dans le Sud (Floride) et dans l'Ouest (Californie).

Le prix médian des maisons a lui légèrement reculé de 0,2% d'une année sur l'autre pour ressortir à 363.000 dollars.



En Europe, les ventes de voitures neuves ont rebondi de +12,2% en février en : l'effet de base est favorable et le sera encore plus en mars puisque tout s'était figé en mars 2022 avec le début de la guerre en Ukraine.



Un bémol tout de même avec le baromètre ZEW du moral des milieux d'affaires allemands : il chute bien plus brutalement que prévu, à 13 contre 28,1 le mois dernier.

Christine Lagarde, la présidente de la BCE, a assuré hier que 'les tensions financières pourraient tempérer la demande et faire une partie du travail qui, autrement, aurait été réalisé par une politique monétaire restrictive: sans ces tensions, nous aurions indiqué que d'autres hausses de taux étaient nécessaires'.

En d'autres termes, le cycle des hausses de taux pourrait bien être achevé, puisqu'une politique restrictive n'est plus nécessaire au vu des conditions financières déjà très tendues sur les marchés.

Tl se pourrait que la FED tienne le même langage demain, d'où l'orientation baissière du billet vert depuis un plancher de 1,0520 testé mercredi dernier en début de journée.









