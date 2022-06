Devises : l'Euro en vedette, le $-Index proche d'un support

L'Euro progresse nettement face au Dollar (+0,6% vers 1,0600) alors que le rendement des OAT et des Bunds grimpe de +10 à +11Pts contre seulement +7Pts sur les T-Bonds.



Les cambistes semblent plus confiants avant la présentation de l'outil anti-fragmentation de la BCE : pas d'initiative révolutionnaire ou spectaculaire (comme à l'été 2012) et l'outil sera à portée limitée, de façon à respecter le principe d'une stérilisation du 'bilan' (stabilisation des encours sous les récents sommets historiques) qui acte l'arrêt de la planche à billet.



L'hypothèse d'un arbitrage dettes fragiles/dettes robustes prend corps et pourrait se traduire typiquement par de la revente de dette allemande pour racheter des BTP à due proportion.

L'Euro ressort renforcé face à toutes les devises avec +0,5% face au Yen et +0,2% face au Yen (1,012%)) et la Livre Sterling.



Le 'Dollar Index' (-0,45% à 103,7%) continue de glisser doucement après le récent test des 105 et se rapproche du plancher des 103,6 du 16 juin.





